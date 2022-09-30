دراسة: 3 أكواب من القهوة يومياً تحميك من الموت المبكر

أكدت دراسة علمية صدرت مؤخرا أن شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، قد يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت المبكر.

ووجدت الدراسة التي نشرتها المجلة الأوروبية لأمراض القلب انخفاضا كبيرا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفق ما تقرير نشرته شبكة “سي أن أن”.

وقال مؤلف الدراسة، رئيس أبحاث الفيزيولوجيا في معهد بيكر للقلب والسكري، بيتر كيستلر إن “النتائج تشير إلى أن تناول القهوة سريعة التحضير أو القهوة منزوعة الكافيين بشكل خفيف أو معتدل يجب اعتبارها جزءا من نمط الحياة الصحي”.

وأشار التقرير إلى أن دراسات سابقة أكدت أن تناول القهوة باعتدال بين 3 إلى 5 أكواب يوميا ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والزهايمر وباركنسون والسكري وأمراض الكبد وسرطان البروستاتا.

شارولت ميلز، متخصصة في علم التغذية بجامعة ريدينغ في بريطانيا قالت في بيان “إن هذه الدراسة تضاف إلى مجموعة من الأدلة من التجارب القائمة على الملاحظة التي تربط بين استهلاك القهوة المعتدل وحماية القلب والتي تبدو واعدة”.

وأشارت ميلز التي لم تشارك في إعداد الدراسة إلى أنها شبيهة بالأبحاث السابقة التي كانت تعتمد على الرصد فقط، وبالتالي لا يمكن أن تثبت “سببا وتأثيرا مباشرا”.

وأكدت أن هناك حاجة لتجارب ذات شواهد لإثبات العلاقة بين القهوة وصحة القلب، متسائلة “هل تجعلك القهوة بصحة جيدة؟ أم أن الأشخاص الأصحاء بطبيعتهم يشربون القهوة؟”.

واعتمدت الدراسة على بيانات من “بيو بنك” وهي قاعدة بيانات بحثية تظهر أنماط استهلاك القهوة لنحو 450 ألف شخص من البالغين، إذ تم تقسيمهم لأربع مجموعات: من يتناولون القهوة التي تحتوي على كافيين، من يشربون القهوة الخالية من الكافيين، من يشربون القهوة سريعة التحضير، من لم يشربوا قهوة على الإطلاق.