دراسة: 3 أكواب من القهوة يومياً تحميك من الموت المبكر

صحيفة يديعوت العبرية تعترف ان "المقاتلين الجدد" بـ "كتيبة جنين" و"عرين الأسود" يحظون بدعم شعبي هائل في الضفة
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