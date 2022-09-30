أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة اليوم الجمعة وغدا

يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة سابقا بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول مساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الاثنين، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 38 – 21، وفي مناطق السهول 34 – 23، وفي الأغوار الشمالية 39 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.

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