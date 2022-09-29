طقس خريفي معتدل اليوم الخميس، وحار نسبيا السبت والاحد

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يوم السبت، حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض السحب المتوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويوم الأحد يطرأ انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض السحب المتوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 21 درجة مئوية، غرب عمان 29 – 19، المرتفعات الشمالية 27 – 17، مرتفعات الشراه 28 – 15، مناطق البادية 35 – 20، مناطق السهول 32 – 20، الأغوار الشمالية 37 – 23، الأغوار الجنوبية 39 – 26، البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 26 درجة مئوية.

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