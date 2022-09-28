٢٨ أيلول .. يومٌ للحزن المُبلل بالدمع والمُجلل بالسواد على رحيل فارس المجد العربي، جمال عبد الناصر/ بقلم: فهــد الريمـــاوي
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جرينتش+2 12:55
في ذكرى وفاته..  هذه ابرز الأعمال الفنية السينمائية والدرامية التي جسدت شخصية الرئيس جمال عبد الناصر/ فيديو
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