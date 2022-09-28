في ذكرى وفاته..  هذه ابرز الأعمال الفنية السينمائية والدرامية التي جسدت شخصية الرئيس جمال عبد الناصر/ فيديو

حلت اليوم الاربعاء ذكرى وفاة أحد أهم الشخصيات التي أثرت في تاريخ مصر والوطن العربي المعاصر، وكان لها دور كبير من الناحية القومية والسياسية في فترة ليست بالقليلة من تاريخ مصر، إنه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وبسبب تأثيره في الشعب المصري، والإنجازات والمشاريع القومية التي قام بها، والمواقف التاريخية التى مازالت عالقة فى أذهان الكثيرين، كان للسينما والتليفزيون دور كبير في ترسيخ تلك الإنجازات والمواقف التاريخية.

وفيما يلي أهم الأعمال الفنية التي جسدت شخصية القائد الخالد جمال عبدالناصر:

فيلم “ناصر 56”

جسد الفنان القدير أحمد زكى شخصية الرئيس المصري جمال عبدالناصر، في فيلم سينمائي كان باسم “ناصر 56” ، في واحدة من أبدع الأدوار التي تناولت شخصية الرئيس جمال عبدالناصر، حيث تناول الفيلم فترة محددة في حياته بداية من تأميم قناة السويس وبناء السد العالي، مرورًا بتصديه للعدوان الثلاثي على مصر وطرد البعثة الفرنسية البريطانية، ومن الأسباب التي تجعل ذلك الفيلم هو الأهم فيما قدم عن جمال عبد الناصر، تطرق إلى لحظات فارقة ومهمة في حياته وإنجازاته السياسية، كما تطرق إلى محاولة اغتياله الشهيرة علي يد جماعة الأخوان المحظورة، ويذكر أن الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا في شباك التذاكر، كما حاز على إشادة النقاد.

فيلم “جمال عبد الناصر”

وانتهز المخرج أنور القوادري، النجاح الكبير الذي حققه فيلم “ناصر 56″، وقدم شخصية عبدالناصر في فيلم باسم “جمال عبد الناصر”، وكان من بطولة الفنان خالد الصاوي، حيث تناول مساحة أكبر من حياة الرئيس الراحل بداية من التحاقه بالكلية الحربية مرورًا بتنظيمه حركة الضباط الأحرار والقيام بثورة 52، ولكن هذا الفيلم لم يحقق النجاح المنتظر منه حينها.

مسلسل “أم كلثوم”

لم يقتصر الأمر عند الأعمال السينمائية وحسب، ولكن كان للدراما جانب أيضًا من تجسيد شخصية جمال عبدالناصر، فقدمت الدراما عدد من الأعمال التى تناولت شخصية الراحل جمال عبدالناصر وكان أبرزها الشخصية التى جسدها الفنان رياض الخولي، فى مسلسل “أم كلثوم” وتناولت الجانب الإنساني من حياة الزعيم القومي، ومواقفه الإنسانية التي جمعته بكوكب الشرق أم كلثوم.

مسلسل “صديق العمر”

قدم الفنان السورى جمال سليمان شخصية جمال عبدالناصر فى مسلسل “صديق العمر”، الذى واجه انتقادات كثيرة بسبب نقص المعلومات داخله، وركز العمل على العلاقة بين جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر، خلال الفترة من «1960 حتى 1967» خاصة الوحدة بين مصر وسوريا مرورًا بالنكسة.

مسلسل “ناصر”

أبدع الفنان مجدى كامل فى تجسيد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر فى مسلسل “ناصر”، حيث أتقن الدور بشكل كبير مما ساهم في نجاح الدور، وهذا العمل كان من تأليف يسرى الجندى .

الجزء الثانى من مسلسل “الجماعة”

كان آخر من جسد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر دراميا هو الممثل الأردني الراحل ياسر المصرى، فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل “الجماعة”، الذي تم عرضه فى رمضان من عام 2017، والفنان الأردني إشادات كبيرة من الجماهير والنقاد، عن براعته فى تجسيد الشخصية، سواء فى الملامح أو الحركات أو نبرة الصوت.

وأكد ياسر فى آخر حواراته الذى سبقت وفاته بساعات أنه رفض الدور أكثر من مرة لأنه كان فى حاجة لدراسته والتدقيق فيه، وقد أصرّ المؤلف وحيد حامد عليه لتمثيل الدور وبعد 3 أشهر من التفكير و6 أشهر من البحث فى دراسة الشخصية، قام بتأدية الدور ولقى إشادة واسعة.

قبلها وتحديدا في عام 1957، سلط فيلم “بورسعيد” للمخرج عز الدين ذو الفقار، الضوء على دور “ناصر” السياسي بعد توليه حكم مصر، مشيرا خلال أغنية داخل الفيلم بدوره في تأميم قناة السويس.

وفي عام 1974، وخلال أحداث فيلم “العصفور” للمخرج يوسف شاهين ظهر “ناصر” بشخصيته الحقيقية وهو يلقي خطاب التنحى عن حكم مصر.

وخلال بداية التسعينيات، ابرز فيلم “المواطن مصرى” للمخرج صلاح أبو سيف حالة الإحباط التى عانى منها الفلاحون بعد رحيل “ناصر”، وتحكم أصحاب رؤوس الأموال في مصائرهم، ولم يظهر “ناصر” خلال هذا الفيلم إلا من خلال التلميحات وصورة معلقة على أحد بيوت الفلاحين.