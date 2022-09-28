طقس معتدل اليوم الاربعاء وغدًا، وارتفاع الحرارة الجمعة والسبت

تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يومي الجمعة والسبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، فيما تبقى حارة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 13، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 31 – 17، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.

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