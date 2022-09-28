بينهم شقيق الشهيد رعد حازم.. ثلاثة شهداء وعدة اصابات برصاص العدو خلال اقتحامه مخيم جنين اليوم الاربعاء/ فيديو

جنين- استشهد ثلاثة مواطنين، صباح اليوم الأربعاء، جراء العدوان الإسرائيلي على جنين.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهداء هم: عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة، وأحمد نظمي علاونة.

والشهيد خازم هو شقيق الشهيد “رعد” الذي نفذ عملية ديزنغوف منذ أشهر وأدت لمقتل 3 إسرائيليين.

كما وأصيب 13مواطنًا خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقصفت منزلاً بصاروخ مضاد للدروع يعود للمواطن فتحي خازم، والد الشهيد رعد.

وقد حاصرت قوات الاحتلال مدينة جنين من كافة الاتجاهات، ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة .

وأطلقت قوات الاحتلال قذيفة في محيط وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية عند أطراف المخيم، كما أن حالة من الخوف تعتري الطلبة في المدارس المحيطة، لكثافة الرصاص الحي من كل حدب وصوب.

وحولت قوات الاحتلال مدخل مخيم جنين إلى ساحة حرب باستخدام الطائرات المسّيرة، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، عدا عن الرصاص الحي الكثيف التي تطلقه دون توقف، واستهداف الشبان من قبل قناصة الاحتلال.

وبعد تعرض قوات الاحتلال لمقاومة عنيفة، دفعت بتعزيزات عسكرية الى المخيم رافقتها جرافة عسكرية عملت على فتح الطرق التي أغلقها المواطنين لعرقلة حركتها، وكذلك حلقت مروحية في الأجواء.

وقد واجه أهالي المخيم القوات المقتحمة بالحجارة والأكواع المتفجرة.

وعقب انسحاب قوات الاحتلال، هرع المواطنون وطواقم الإسعاف الى مكان الحدث وانتشلوا شهيدين من ساحة المنزل، وهما عبد فتحي حازم، محمد محمود الونة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المستهدف من العملية هو عبد خازم شقيق رعد منفذ عملية ديزنغوف.