السفير الأمريكي بإسرائيل “يبشّرنا” ان جسر الملك حسين سيظل مفتوحاَ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع بدءاَ من الشهر المقبل

غرد السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس على حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، أن معبر اللنبي (الملك حسين) بين الضفة الغربية والأردن سيظل مفتوحا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع اعتبارا من أكتوبر/تشريم الأول الوشيك.

وبحسب موقع “معاريف” العبري، قال توم نيدس: “علمت أنّ معبر اللنبي سيفتح 24 ساعة في اليوم وطوال أيام الأسبوع لفترة تجريبية تبدأ في 24 أكتوبر”

وتابع في تغريدته “من المهم التواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسيحدث هذا فرقًا حقيقيًا في حياة الناس”.

وأشار توم نيدس إلى أن “المعبر سيفتح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع “لفترة تجريبية” ستبدأ خلال شهر، فيما أرادت الإدارة الأمريكية أن يبدأ في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن جهتها قالت وزيرة المواصلات والنقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي إن وزارتها ملتزمة بهذه الجهود، “لكن نقص العمالة جعل التأخير غير مرجح”

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد ضغط بشدة من أجل هذه الخطوة قبل زيارته للمنطقة في يوليو/ تموز المنصرم لتخفيف القيود المفروضة على سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية.

وكانت وزيرة المواصلات والنقل ميراف ميخائيلي وطاقمها، منذ عدة شهور على اتصال بجهات أمريكية ومغربية وفلسطينية من أجل العمل على فتح معبر اللنبي بين إسرائيل والأردن بصورة متواصلة.

وبحسب موقع “القناة السابعة” يتم دفع هذه الخطوة بشكل أكبر في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن المتوقع أن تتحقق بمجرد أن تنضج الظروف اللوجستية، بما في ذلك توظيف القوى العاملة المطلوبة.