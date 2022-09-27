مقتل شرطي تركي وإصابة آخر بهجوم في مرسين

قتل شرطي تركي وأصيب آخر بجروح، في هجوم وقت في ساعة متأخرة من مساء امس الاثنين قرب مركز أمني في إقليم مرسين جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، إن شرطيين أصيبا بجروح إثر هجوم قرب مركز أمني في مرسين جنوبي البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان بأن هجوما بقنبلة وقع الليلة الماضية حوالي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش قرب مركز شرطة في مرسين.

وأشار البيان إلى أن “قنبلة أخرى بالقرب من مركز الشرطة تم إبطالها تحت إشراف خبراء المفرقعات، بينما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم”.

وفي وقت لاحق، قال وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” إن شرطيا قتل جراء انفجار وقع بالقرب من مسكن يقطنه أفراد بالشرطة في إقليم مرسين، فيما أصيب شرطي آخر.

واتهم الوزير حزب العمال الكردستاني، بالمسؤولية عن الهجوم، موضحا أن امرأتين نفذتا الهجوم وقتلتا خلال انفجارات.

وأشار إلى أن المهاجمتين أطلقتا النار في البداية على شرطي في نوبة عمله ثم فجرتا فيما بعد قنابل كانت بحوزتهما.