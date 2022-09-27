طقس خريفي معتدل مع ارتفاع الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء

تسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات متوسطة خاصة جنوبي المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الخميس، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتسجل درجات الحرارة الجمعة، أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 15، وفي مناطق البادية 34 – 18، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.

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