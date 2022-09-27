سوريا وقطر ترفضان السماح لمحمد رمضات بإقامة حفلات فيهما

عقبت وزارة الثقافة القطرية، اليوم الثلاثاء، على إعلان الفنان المصري المغرور، محمد رمضان عن تعاقده على إقامة حفل غنائي بقطر خلال الشهر المقبل، بالقول أنها لم تمنح الفنان تصريحًا لإقامة حفلِه.

وكان الفنان محمد رمضان قد اعلن، أمس الاثنين، عن تعاقده على إحياء حفل غنائي بدولة قطر، وذلك بعد ساعات من نفي نقابة الفنانين بسوريا إقامة حفل له بدمشق، سبق ان زعم قرب اقامته بالعاصمة السورية.

وقالت وزارة الثقافة القطرية عبر حسابها الرسمي على تويتر ردًّا على استفسار الجمهور حول حفل محمد رمضان بقطر: “نشكركم على استفسارتكم، ونود التنبيه أن الوزارة لم تعطِ أية رخصة لإقامة الحفل”.