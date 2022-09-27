تمديد توقيف المتهمين بقضية انهيار بناية اللويبدة حتى الاحد المقبل

قررت محكمة صلح جزاء عمان تمديد توقيف المشتكى عليهم في قضية انهيار بناية سكنية في جبل اللويبدة بعمان حتى يوم الأحد المقبل، في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

وعقدت المحكمة جلستها الثانية في القضية، اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وقررت استدعاء شهود النيابة العامة البالغ عددهم نحو 28 لمناقشتهم من قبل وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم في القضية.

ورفع رئيس هيئة المحاكمة الجلسة إلى صباح يوم الأحد المقبل لاستكمال الاستماع لشهود النيابة العامة.

وكانت المحكمة بدأت النظر في القضية يوم 25 أيلول الحالي، وستعقد جلساتها مرتين اسبوعيا وحددت موعدهما كل أحد وثلاثاء.

وأنكر المتهمون الثلاثة في القضية التهم المسندة إليهم أمام المحكمة والمتمثلة بالتسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، والتسبب بالايذاء مكرر 9 مرات.

كما استمعت المحكمة لستة شهود قدمتهم النيابة العامة في القضية خلال جلستها الأولى.

ونجم عن انهيار البناية السكنية المكونة من عدة طوابق وفاة 14 شخصا وإصابة 9 آخرين.

وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية وجمعت الأدلة من موقع الحادث وأجرت الخبرات الفنية اللازمة، وشكل المدعي العام المختص لجنة فنية مختصة لتحديد الأسباب الدقيقة لانهيار البناية وتحديد المسؤولية القانونية عن ذلك.

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