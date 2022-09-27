المانيا تكتشف ان أوكرانيا تحولت الى سوق سوداء لمبيعات الاسلحة التى ستشكل "قنبلة مُفخخة في وجه الغرب قريبًا"
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جرينتش+2 07:58
تمديد توقيف المتهمين بقضية انهيار بناية اللويبدة حتى الاحد المقبل
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