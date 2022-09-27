التعليم العالي: قائمة القبول الموحد ستشمل كافة انواع القبول

صرح المستشار والناطق الإعلامي مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن قائمة القبول الموحد للعام الحالي، ستشمل حملة الثانوية العامة الأجنبية والمكارم الأربعة، وكافة انواع القبول دون استثناء.

كما أوضح الخطيب أن القبول الموحد سيشمل بالإضافة لحملة الثانوية الأجنبية، (الأميركية، البريطانية، البكالوريا الدولية.. الخ).

والمكارم الأربعة المتمثلة في مكرمة أبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية، مكرمة أبناء المعلمين، مكرمة أبناء المخيمات، مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، حملة شهادات الثانوية العامة العربية، وحملة شهادات الثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة بما فيهم المعيدين وتشمل ذوي الإعاقة، ومرضى السرطان.

وبين الخطيب أن إعلان النتائج سيتم عبر ارسال رسائل نصية بنتائج قبولهم.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة