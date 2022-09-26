قبل إنقضاء المُهلة التي حددها حزب الله.. لبنان يتبلغ رد إسرائيل النهائي على ترسيم الحدود البحرية "قبل نهاية الشهر الحالي"
أهم العناوين
جرينتش+2 12:26
طقس خريفي معتدل في معظم المناطق حتى الخميس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني