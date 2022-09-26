طقس خريفي معتدل في معظم المناطق حتى الخميس

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، ولاسيما جنوبي المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات متوسطة، ولاسيما جنوبي المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأربعاء، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، يوم الخميس، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 16، وفي مرتفعات الشراة 31 – 14، وفي مناطق البادية 35 – 18، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 39 – 25، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.

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