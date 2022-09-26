الغذاء والدواء: حجز 4500 عبوة شوكولاتة مقلدة قبل التداول

حجزت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية المناطق- فرع إقليم الوسط وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية الطبيعة والسياحة كمية من منتج شوكولاتة مقلدة لعلامة تجارية مشهورة قدرت بنحو 4500 عبوة، بالإضافة إلى 150 كيلوغراما من المواد الأولية تمهيدًا لإتلافها.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات في بيان اليوم الاثنين، أن المنتج ضبط قبل توزيعه وتداوله في الأسواق في مشغل غير مرخص ومخالف للاشتراطات الصحية في إحدى الشقق السكنية.

وأضاف، إن المؤسسة باشرت بإجراءات احالة أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

يذكر أن المؤسسة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكّد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وانسياب المواد الغذائية الآمنة، استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في جميع فروعها بمختلف محافظات المملكة.