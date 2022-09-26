قبل إنقضاء المُهلة التي حددها حزب الله.. لبنان يتبلغ رد إسرائيل النهائي على ترسيم الحدود البحرية "قبل نهاية الشهر الحالي"
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جرينتش+2 12:25
أعيادهم وأحزان الاقصى.. عساكر العدو ومستوطنوه يقتحمون المسجد المبارك ويعتدون على المعتكفين صباح اليوم الاثنين
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