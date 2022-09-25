خلافاً لمزاعم لابيد حول تأييد غالبية اليهود لهذا الخيار… 32٪ فقط من الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين

نشر معهد الديمقراطية الإسرائيلية مسحًا استطلاعيًا، اليوم الأحد، أظهر أن 32٪ فقط من اليهود الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين، وذلك على نحو يتناقض مع تصريح رئيس الوزراء يائير لابيد في خطابه الأخير في الأمم المتحدة، حيث زعم أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون هذه الخطوة.

وفقًا للاستطلاع الذي أجري عشية رأس السنة اليهودية الجديدة، فان 36٪ من الإسرائيليين لا يعتقدون بأن الحكومة المقبلة يجب أن تقدم حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني، مقارنة بنسبة 50٪ في شباط/ فبراير 2021.

كما أظهر الاستطلاع وجود تفاوت كبير بين اليهود الإسرائيليين (31٪) في مقابل عرب 48 (60٪) في هذا الشأن.

وكان لابيد قد القى، الأسبوع الفائت، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال خلالها “إن حل الدولتين سيكون هو الشيء الصحيح لإسرائيل” وزعم أن غالبية سكان البلاد يدعمونه، بمن فيهم هو.

وقد رحب العديد من قادة العالم، بما في ذلك القيادات السعودية والإماراتية، بخطاب لابيد. فقد رحب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووصفه بأنه “إيجابي إذا ترجم لأفعال”.

كما كشف الاستطلاع أن 49٪ من اليهود يعتقدون أن على إسرائيل مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، حتى بدون موافقة واشنطن.

وعند الحديث عن المستقبل، قال 29 في المائة من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن العام اليهودي المقبل سيكون أفضل من العام الماضي، بينما يتوقع 30 في المائة أن يكون مشابها للعام الذي سبقه، وأعرب 21 في المائة عن خشيتهم من أنه سيكون أسوأ مما مضى.