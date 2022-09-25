الصحة: 6 وفيات و1965 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الوبائي الماضي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 وفيات و1965 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 38 لعام 2022، الممتد ما بين الفترة من 17 إلى 23 أيلول.

وأوضح التقرير الإسبوعي، أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي أجريت خلال الأسبوع، قد بلغت 13415 فحصا، ونسبة الفحوصات الإيجابية منها 14.65 بالمئة.

وبلغت عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 40 حالة حسب التقرير، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة 1868 حالة.

وقد بلغ المجموع الكلي لمتلقي الجرعة لجرعة الأولى 4825007 جرعات، وفي الجرعة الثانية 4562053، وبلغ المجموع الكلي للجرعة الثالثة 679650 جرعة.