قريباً جداً.. وفد قيادي من "حماس" يزور دمشق للقاء الرئيس الاسد وكبار المسؤولين لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية
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جرينتش+2 12:25
هربوا من الفقر فتلقفهم البحر.. ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب لبناني قبالة السواحل السورية إلى 86، وتوقيف المتورط بتهريبهم
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