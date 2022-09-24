تامر حسني يطرح أحدث أغانيه “حياتنا” من فيلم بحبك/ فيديو

طرح الفنان المصري تامر حسني أحدث أغانيه التي تحمل اسم “حياتنا”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية حياتنا هي واحدة من الأغاني التي تضمنها “فيلم بحبك” الذي عرض مؤخرا في دور السينما العربية

ومن المقرر أن يقدم الفنان تامر حسنى عدداً من أغانيه الجديدة من ألبوم «عشأنجي»، و«هدلعنى»، وغيرها من أغانى فيلمه الجديد «بحبك»، ومفاجآت آخرى خلال الحفل الذي بعتزم اقامته غدا في محافظة الإسكندرية.

يذكر أن فيلم «بحبك» ما زال يعرض بدور السينما في مصر والوطن العربي،بعدما حقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم من تأليفه وبطولته، ويشاركه البطولة كل من :«هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخة، وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده، وسمر محمد متولى،.