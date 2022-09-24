الصفدي وعبد اللهيان يبحثان واقع العلاقات الاردنية – الايرانية

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة وتحقيق الاستقرار على أساس علاقات إقليمية مبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقد اعلنت وزارة الخارجية، في موقعها على تويتر، ان الصفدي قد التقى عبد اللهيان، امس الجمعة، إضافة إلى شخصيات عدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

التقى @AymanHsafadi، يوم أمس في نيويورك على هامش أعمال #UNGA77، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في اجتماع بحث العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة وتحقيق الاستقرار على أساس علاقات إقليمية مبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية pic.twitter.com/1rN4piA4fU — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) September 24, 2022