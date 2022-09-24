اعلان قائمة القبول الموحد مطلع الاسبوع المقبل

من المقرر أن تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي، مطلع الاسبوع المقبل، قائمة القبول الموحد، فيما يرجح ان يكون الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصص الطب في جامعة مؤتة بين نهايات 95 % وبدايات 96 %، وفق ما صرحت به مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي.

ويلي اعلان قائمة القبول الموحد اعلان قوائم التجسير وفتح باب تقديم طلبات الانتقال من تخصص الى آخر ومن جامعة الى اخرى ومن ثم اعلان قائمة الانتقالات واعلان المقبولين من حملة الشهادات الاجنبية وقائمة المستفدين من المكرمة الملكية السامية لطلبة البادية والمدارس الاقل حظا وقائمة ابناء الاردنيات.

وكان الحد الادنى لمعدل القبول العام الماضي في جامعة مؤتة 93.55 %، فيما بلغ عدد الطلبة الذين وضعوا تخصص الطب ضمن خياراتهم في قائمة القبول الموحد لهذا العام نحو 24 الف طالبة وطالبا.

ويتنافس 71836 طالبا وطالبة للحصول على 40563 مقعدا قرر مجلس التعليم العالي قبولها للعام الدراسي 2022 – 2023 ضمن قوائم القبول الموحد في 530 تخصصا في الجامعات الرسمية.

ويضاف الى العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي (40563) طالباً وطالبة هو العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، ليبلغ العدد الإجمالي المتوقع قبوله قرابة (46) ألف طالب وطالبة.

وشرعت وحدة تنسيق القبول الموحد الاسبوع الماضي بتنفيذ عمليات القبول للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية والمكرمة الملكية السامية لابناء العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة والاجهزة الامنية وحاملي شهادات الثانوية العامة الاجنبية وابناء المعلمين.

واكدت المصادر ان المباشرة بتنفيذ هذه العمليات المتداخلة يأتي استعدادا لتنفيذ كامل عمليات القبول، تمهيدا لاعلان قائمة القبول الموحد المرجح مطلع الاسبوع المقبل.

وبخصوص الموعد الخاص لتقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، فقد قالت الوحدة انه سيكون بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين، مشيرا الى انه تمت زيادة المقاعد المخصصة لهم من 150 الى 200 مقعد.

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