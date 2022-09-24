أجواء خريفية معتدلة اليوم السبت وتستمر حتى الثلاثاء

تكون الأجواء اليوم السبت، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في ساعات الصباح في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 13، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 32 – 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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