حظر النشر بقضية إطلاق نار من قبل شخص بمحافظة جرش

قرر مدعي عام عمان، اليوم الجمعة، حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بواقعة إطلاق نار من قبل شخص في محافظة جرش.

وطلب المدعي العام بحسب كتاب رسمي التعميم على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الأولي والمبدئي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.

ويأتي قرار المدعي العام عملا بالمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر.

وقتل شخص في جرش زوجته وابنه بعد إطلاق النار عليهما أثناء تواجدهما في المحافظة، وفق بيان صحفي صادر عن مديرية الأمن العام الجمعة.

وقالت المديرية في بيان صحفي: “أقدم أحد الأشخاص اليوم على إطلاق النار باتجاه زوجته وابنه أثناء وجودهم في محافظة جرش حيث جرى إسعافهما للمستشفى وما لبثا أن فارقا الحياة، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه لمديرية الشرطة وبوشرت التحقيقات معه”.