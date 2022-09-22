قطر تعلق الزيارات وتوقف منح تأشيرات الدخول حتى 23 ديسمبر

أعلنت السلطات القطرية، امس الأربعاء، تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية، اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، على أن تستأنف عملية منح التأشيرات للراغبين في زيارة قطر اعتبارًا من 23 ديسمبر/كانون أول 2022.

وجاء الإعلان عن القرار خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية القطرية، بينما تستعد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تنطلق في 20 نوفمبر.

وأوضحت الداخلية القطرية أنه سيتم السماح بدخول حاملي بطاقة “هيّا” التي تتيح لهم البقاء في الدولة حتى 23 يناير/كانون الثاني 2023.

واستثنت وزارة الداخلية القطرية 3 فئات من إجراءاتها التي أعلنت عنها، والذين يسمح لهم الدخول إلى قطر، حيث شملت المواطنين والمقيمين والخليجيين حاملي البطاقة الشخصية القطرية، وكذلك حاملي تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم.