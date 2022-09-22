المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره السوري غدا الجمعة

عمان 22 أيلول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره السوري، عند التاسعة مساء يوم غد الجمعة، في مستهل مشواره في البطولة الدولية الرباعية الودية، التي تقام على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

ويسبق هذه المباراة لقاء منتخبي العراق وسلطنة عمان الذي يقام ايضا على نفس الملعب.

وتأتي هذه البطولة التي تشارك بها المنتخبات الأربعة (الأردن وسورية والعراق وسلطنة عمان)، في اطار تحضيرات المنتخبات للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويلتقي الفائزان في مباراتي يوم غد في المباراة النهائية، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث.

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