الأمن العام ينفي شائعة اكتشاف حبوب مخدرة بإحدى المدارس

نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ما تردد حول العثور على 62 حبة مخدرة داخل إحدى مدارس محافظة البلقاء.

وأكد أن الخبر عارٍ عن الصحة، ومحض إشاعة بقصد نشر الخوف لدى الطلبة وذويهم، مشيراً إلى أنَّ الحادثة لم تقع في محافظة البلقاء أو أي من محافظات المملكة على الإطلاق.

وأضاف أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع مطلقي هذه الإشاعة، والحسابات التي سعت لنشرها للتعامل معهاً وفق أحكام القانون، مهيباً بالجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم إعادة نشر أي خبر غير موثوق به.

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