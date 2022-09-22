اجواء خريفية معتدلة اليوم الخميس وغدا وبعده

العالم الى أين؟؟ بينغ يدعو الجيش الصيني الى الاستعداد لقتال حقيقي، وأمريكا تأخذ تهديدات بوتين النووية على محمل الجد
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جرينتش+2 07:27
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