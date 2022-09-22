اجواء خريفية معتدلة اليوم الخميس وغدا وبعده

تبقى درجات الحرارة اليوم الخميس، أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتبقى الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة.

وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، وتتهيأ فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لزخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويوم السبت يطرأ انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يوم الأحد خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 – 18 درجة مئوية، غرب عمان 25 – 16، المرتفعات الشمالية 24 – 14، مرتفعات الشراه 23 – 13، مناطق البادية 31 – 18، مناطق السهول 28 – 18، الأغوار الشمالية 35 – 24، الأغوار الجنوبية 38 – 26، البحر الميت 37 – 26، وفي خليج العقبة 36 – 25 درجة مئوية.