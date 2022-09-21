“لأن الغرب يريد تدمير أراضينا ولا يريد السلام بين أوكرانيا وروسيا”..بوتين يعلن اليوم تعبئة جزئية للجيش الروسي

ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، اليوم الأربعاء، تعبئة جزئية للجيش.

وقال بوتين في كلمة متلفزة بعد الإعلان عن استفتاءات لضم مناطق أوكرانية: نحن نتحدث عن الدفاع عن أراضينا وعن روسيا، مشيراً إلى أن “الغرب يريد تدمير أراضينا”.

وأضاف بوتين: “الغرب لا يريد السلام بين أوكرانيا وروسيا”.

الرئيس الروسي أكّد أن هدفه هو تحرير منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.. وتابع أن معظم الناس في المنطقة لا يريدون الخضوع مجددا إلى ما سماه “عبودية” أوكرانيا.

وقد أمر بوتين بزيادة التمويل لتعزير إنتاج البلاد من الأسلحة.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات.

وقال بوتين في كلمته أن الغرب تجاوز كل الخطوط والسياسيون غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.

وأضاف الرئيس الروسي أنه عندما تتعرض نزاهتها الإقليمية للتهديد، فإن روسيا تستخدم جميع الوسائل المتاحة، فهذه ليست خدعة.

وقال: “سنتحدث عن الخطوات الضرورية والعاجلة لحماية سيادة وأمن ووحدة أراضي روسيا، وعن دعم رغبة وإرادة مواطنينا في تقرير مستقبلهم وعن السياسة العدوانية لجزء من النخب الغربية، الذين يسعون بكل قوتهم للحفاظ على هيمنتهم، ولهذا يحاولون منع أي مراكز تنمية مستقلة ذات سيادة من أجل الاستمرار في فرض إرادتهم بشكل فاضح على البلدان والشعوب الأخرى، وغرس قيمهم الزائفة”.

كما ذكّر الرئيس الروسي الغرب بأن روسيا متفوقة في عدد من المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية: “نحن نتحدث ليس فقط عن قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بتشجيع من الغرب، والذي يهدد بكارثة نووية، ولكن أيضا عن تصريحات بعض كبار ممثلي بعض دول الناتو حول إمكانية ومقبولية استخدام الأسلحة للدمار الشامل والأسلحة النووية ضد روسيا. إلى أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصريحات فيما يتعلق بروسيا، أود أن أذكركم بأن بلادنا لديها أيضًا وسائل تدمير مختلفة، وفي بعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو”.

وفيما يلي ملخص لكلمة بوتين، كما اردتها قناة روسيا اليوم..

أكد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم تأييده لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا، وأعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.

وقال بوتين في كلمة وجهها صباح اليوم للشعب الروسي:

بوتين: النظام في كييف جعل من “الروسوفوبيا” (رهاب الروس) سلاحه الرئيسي، وجعل من الشعب الأوكراني علفا للمدافع.

بوتين: النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، وبدأها عام 2014

بوتين: النظام في كييف رفع السلاح في وجه مواطنيه العزل

بوتين: النظام في كييف ارتكب إبادة جماعية ومارس الإرهاب والحصار تجاه الذين رفضوا الانقلاب عام 2014

بوتين: نحرر الأراضي الأوكرانية بالتدريج خطوة بخطوة

بوتين: لم يعد الأمر مجرد سماع مسؤولين غربيين مستهترين بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية بعيدة المدى، وإنما بدأت القوات الأوكرانية بالفعل في قصف إرهابي حدود مدننا في القرم وبيلغورود وكورسك

بوتين يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال

بوتين: ستبدأ أنشطة التعبئة بدءا من اليوم 21 سبتمبر 2022

بوتين: الجميع سيخضع لاختبارات وتدريبات تستند إلى الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة

بوتين: لقد تجاوز الغرب في سياساته المناهضة لبلادنا كل الحدود الممكنة

بوتين: نستمع دائما من الغرب إلى تهديدات موجهة إلى بلادنا وإلى شعبنا

بوتين: بروكسل وواشنطن يحثون النظام في كييف بشكل مباشر على نقل العمليات العسكرية إلى أراضينا

بوتين: لم يعد سرا الحديث عن تدمير روسيا بالكامل في ساحة المعركة باستخدام كل الوسائل الممكنة، بما يتبع ذلك من تداعيات لنزع سيادتها السياسية والاقتصادية والثقافية وكل أشكال السيادة والنهب الكامل لبلادنا

بوتين: الغرب استخدم الابتزاز النووي

بوتين عن الابتزاز النووي: الحديث لا يدور حول دعم الغرب لأوكرانيا في قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، الذي يهدد بكارثة نووية، وإنما يخص بعض التصريحات من مسؤولين رفيعي المستوى في بعض دول “الناتو، حول إمكانية وقبول استخدام السلاح الدمار الشامل ضد روسيا

بوتين عن الابتزاز النووي: لمن يطلق مثل هذه التصريحات، أود تذكيرهم بأن بلادنا كذلك تملك أسلحة دمار شامل وفي بعض أجزائها أكثر تطورا من نظيراتها لدى دول “الناتو”

بوتين: أمام أي تهديدات لوحدة أراضينا أو سيادتنا نحن قادرون على استخدام هذه الأسلحة وهذا ليس خداع

المصدر: RT