تحويل قضية انهيار عمارة منطقة اللويبدة للمحكمة المختصَّة

أنهت النِّيابة العامة التَّحقيق في قضية انهيار بناية سكنية في منطقة اللويبدة، بعد تحقيق استمر لمدة ثمانية أيَّام، وقرَّرت تحويل القضية إلى المحكمة المختصَّة، لمحاكمة المشتكى عليهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وقال النَّائب العام الدكتور حسن العبداللات، اليوم الأربعاء، إنَّ النِّيابة العامة استمعت لشهادة 21 شاهدًا، وأجرت عددا من الخبرات الفنية المتخصِّصة، واستجوبت المشتكى عليهم وقرَّرت توقيفهم، وبلغ عدد الوفيات في القضية 14 وفاة، و9 إصابات.

وكانت النّيابة العامة قد بدأت التَّحقيق في القضية منذ لحظة وقوع الحادثة في منطقة اللويبدة وتواجدت في الموقع وجمعت البينات والأدلة، وقرَّرت توقيف المسؤول عن البناء وهو وريث مالك البناء، بالإضافة إلى متعهد البناء وفني الصِّيانة، وأسندت لهم تهم التَّسبب بالوفاة مكرَّر 14 مرَّة، والتَّسبب بالإيذاء.