"لأن الغرب يريد تدمير أراضينا ولا يريد السلام بين أوكرانيا وروسيا"..بوتين يعلن اليوم تعبئة جزئية للجيش الروسي
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جرينتش+2 12:07
تحويل قضية انهيار عمارة منطقة اللويبدة للمحكمة المختصَّة
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