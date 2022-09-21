العالم الى أين؟؟ بينغ يدعو الجيش الصيني الى الاستعداد لقتال حقيقي، وأمريكا تأخذ تهديدات بوتين النووية على محمل الجد

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، جيش بلاده إلى التركيز على الاستعداد للقتال الحقيقي.

وذكر التلفزيون المركزى الصيني أن ندوة حول الدفاع الوطني والإصلاح العسكري عقدت فى بكين يوم الأربعاء بمشاركة أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية، عددا من التعليمات إلى المشاركين في الندوة.

شدد شي جين بينغ، على وجه الخصوص، على أن القوات المسلحة يجب أن “تركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقية”.

كما أشار الرئيس الصيني إلى الحاجة للالتزام الصارم بمسار تنفيذ أهداف الإصلاح المحددة مسبقا.

وفي عام 2015، أعلنت السلطات الصينية عزمها على إصلاح قواتها المسلحة بشكل كبير من أجل زيادة فعاليتها. يحاول الرئيس الصيني شي جين بينغ إنشاء جيش حديث للغاية يكون قادرًا، إذا لزم الأمر، على صد أي عدو، حسب قوله، فإن أهم مطلب للجيش هو قدراته القتالية وقدرته على الانتصار.

بعد بدء الإصلاحات، تم إنشاء قوات الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الصيني، وفي الوقت الحالي تشكل مع القوات البرية والجوية والبحرية والشرطة الشعبية المسلحة لجمهورية الصين الشعبية.

حتى خلال خطابه في افتتاح المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2017، قال الزعيم الصيني إنه بحلول عام 2035 من المخطط استكمال تحديث القوات المسلحة للبلاد بحيث تواجه بشكل كامل تحديات عصرنا ومتطلبات العصر الجديد. وبحلول عام 2050، يجب أن يتحول جيش التحرير الشعبي إلى قوة مسلحة عالمية متقدمة.

امريكا تأخذ تهديدات بوتين النووية على محمل الجد

وعلى صعيد متصل، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأخذ كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية على محمل الجد، لكنها لا ترى حتى الآن الحاجة إلى زيادة تأهب قوات الردع الاستراتيجية الخاصة بها.

وقال كيربي، في مقابلة مع قناة “أيه بي سي” اليوم الأربعاء: “هذا خطاب غير مسؤول من قوة نووية نحن نأخذ الأمر على محمل الجد ونراقب تكوينه الاستراتيجي بقدر ما نستطيع من أجل تعديل تشكيلتنا إذا لزم الأمر، في الوقت الحالي لا نرى دلائل على أن هذا مطلوب”.

وحذر من أن “استخدام روسيا للأسلحة النووية سيكون له عواقب دولية وخيمة عليها وسيحولها إلى مارق على المسرح العالمي”.

وكان بوتين قد اكد، في كلمة موجهة للشعب الروسي اليوم الأربعاء، أن الغرب تجاوز كل الخطوط وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.

وقال بوتين إن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وهذه ليست مجرد خدعة. كما خاطب الرئيس أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية: “حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم”.

وذكّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بأن روسيا متفوقة في عدد من المكونات على المعدات العسكرية الأجنبية: “نحن نتحدث ليس فقط عن قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بتشجيع من الغرب، والذي يهدد بكارثة نووية، ولكن أيضا عن تصريحات بعض كبار ممثلي بعض دول الناتو حول إمكانية ومقبولية استخدام الأسلحة للدمار الشامل والأسلحة النووية ضد روسيا. إلى أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصريحات فيما يتعلق بروسيا، أود أن أذكركم بأن بلادنا لديها أيضًا وسائل تدمير مختلفة، وفي بعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو”.