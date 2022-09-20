بإعترافات جنرالاتهم: اسرائيل تقدم تنازلات لصالح لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود درءاً لخطر التصعيد مع حزب الله
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جرينتش+2 12:44
مقتل إمرأة اسرائيلية في حولون قرب تل ابيب مساء اليوم الثلاثاء بعملية فدائية، وقوات الاحتلال تبحث عن المنفذ
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