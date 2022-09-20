للوقاية من الكوليرا.. تكثيف الرقابة على القادمين والمأكولات المستوردة

بإعترافات جنرالاتهم: اسرائيل تقدم تنازلات لصالح لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود درءاً لخطر التصعيد مع حزب الله
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