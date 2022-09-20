ضبط اعتداءات على خطوط المياه في الزرقاء والرصيفة وجنوب عمان

ضبطت وزارة المياه والري، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، خلال حملة أمنية نفذتها في مناطق الزرقاء والرصيفة وجنوب العاصمة، اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسة، تسحب المياه منها لتزويد مزارع وأخرى لتربية المواشي والأبقار.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ضبطت عشرات الاعتداءات في الرصيفة، تمثلت بتمديد وصلات مخالفة جرى فصلها وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة، كذلك ضبط 3 مزارع لتربية المواشي في الزرقاء/ الظليل تسحب المياه، وفي جنوب عمان جرى ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة رئيسة في منطقة حمام الشموط.

وأضافت، أن حملاتها متواصلة في جميع المناطق، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن هذه الاعتداءات عبر مركز الشكاوى الموحد 117116 .