نيابة عن أمن العدو.. أمن السلطة يعتقل مصعب اشتية ويغتال فراس يعيش ويجرح 4 مواطنين خلال مواجهات في نابلس
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ضبط اعتداءات على خطوط المياه في الزرقاء والرصيفة وجنوب عمان
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