الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48″ ينعى الأديب فاروق وادي

نعى “الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48” الأديب الفلسطيني المعروف فاروق وادي، الذي توفي في البرتغال، مساء أمس الاثنين 19 أيلول الجاري، وقد كان روائيا وقاصا وناقدا وباحثا اهتم بالأدب الفلسطيني المقاوم وخاصة أدب الداخل.

وجاء في بيان اصدره الاتحاد اليوم الثلاثاء: برحيل فاروق وادي تخسر الثقافة الفلسطينية والعربية أحد أبرز رموزها والذي كان من المقرر أن يحتفل بتوقيع روايته الجديدة “سوداد: هاوية الغزالة”، لكن القدر لم يمهله ذلك.

واضاف البيان: فاروق وادي من مواليد مدينة البيرة في العام 1949، درس علم النفس في الجامعة الأردنية وتخرج فيها العام 1972. عمل لقرابة خمسة وثلاثين عاماً في المؤسسات الثقافية الفلسطينية. وصدرت له العديد من الكتب ما بين الرواية والسيرة والنقد والقصة القصيرة، منها: المنفى يا حبيبي، طريق إلى البحر، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية، رائحة الصيف، منازل القلب – كتاب رام الله، عصفور الشمس، سيرة الظل، ديك بيروت يؤذن في الظهيرة، سرير المشتاق.

وختم الاتحاد بيانه برفع أحر التعازي والمواساة لعائلته وذويه ومحبيه وللحركة الثقافية الفلسطينية والعربية، والتأكيد على أن إبداع فاروق باق وذكراه تزهر في كل الفصول.

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