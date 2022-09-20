أخيراً.. اردوغان يفضح علناً سريرته اليهودية، ويقرر زيارة إسرائيل، ويعتبر ان معاداة السامية “جريمة ضد الإنسانية”

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه يعتزم زيارة إسرائيل، حسبما قال أمام مجموعة من القادة اليهود الأمريكيين يوم أمس الإثنين، وذلك خلال مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في مدينة نيويورك دون أن يحدد الموعد.

كما قال الزعيم التركي للقادة اليهود إن معاداة السامية “جريمة ضد الإنسانية”، بحسب مصدر نقلته وكالة التلغراف اليهودية.

ويأتي تصريح أردوغان تأكيدًا على إعادة العلاقات بين البلدين، بعد شهر من الإعلان الرسمي عن استعادة تركيا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك هذا الأسبوع. وسيكون هذا أول اجتماع لزعيمي البلدين منذ عام 2008.

وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين، وافق وزير الخارجية الإسرائيلي على تعيين إيريت ليليان سفيرة لإسرائيل لدى تركيا.

وقد شغلت ليليان خلال العامين الماضيين منصب القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في أنقرة.