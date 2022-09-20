نيابة عن أمن العدو.. أمن السلطة يعتقل مصعب اشتية ويغتال فراس يعيش ويجرح 4 مواطنين خلال مواجهات في نابلس
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جرينتش+2 12:59
أخيراً.. اردوغان يفضح علناً سريرته اليهودية، ويقرر زيارة إسرائيل، ويعتبر ان معاداة السامية “جريمة ضد الإنسانية”
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