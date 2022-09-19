إطلاق الرصاص على سيارة للمستوطنين في حوارة، واعتقال فلسطينيين مسلحين حاولا العبور من الضفة الى كيان العدو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:17
نهاية العملاء.. الدول الممولة لـ”الائتلاف السوري” المعارض تتوقف عن دفع تكاليف نشاطاته ومصاريف أعضائه المرتزقة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني