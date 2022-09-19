بوغدانوف: موسكو ترحب باستعداد ورغبة اردوعان في عقد لقاء مع الأسد، وتدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
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مجلس النواب يُقر مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022
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