إطلاق الرصاص على سيارة للمستوطنين في حوارة، واعتقال فلسطينيين مسلحين حاولا العبور من الضفة الى كيان العدو
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جرينتش+2 11:17
عجايب.. دولة ابن سلمان تقفز من الوهابية المتشددة الى “سندالة” الجزيرة السعودية التي تسمح بالتعري والخمور
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