بوغدانوف: موسكو ترحب باستعداد ورغبة اردوعان في عقد لقاء مع الأسد، وتدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
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جرينتش+2 09:35
بوغدانوف: موسكو ترحب باستعداد ورغبة اردوعان في عقد لقاء مع الأسد، وتدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
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