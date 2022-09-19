أصوات إسرائيلية.. عضو كنيست يصف المسلحين الفلسطينيين بالفدائيين، وبروفسور أكاديمي ينعت المستوطنين بالإرهابيين
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جرينتش+2 04:51
بدء التحقيق مع الغنوشي ونائبه حول تسفير الارهابيين الى سوريا
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