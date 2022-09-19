إنخفاض درجات الحرارة تدريجيا اليوم الاثنين وحتى الخميس

تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم الاثنين، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتسود أجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الخميس لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 22 – 12، وفي مناطق البادية 35 – 18، وفي مناطق السهول 29 – 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 36 – 25 درجة مئوية.

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