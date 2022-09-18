وزارة الصحة: وفاتان و2776 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل وفاتين و2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاسبوع الوبائي رقم 37 لعام 2022، الممتد بين الفترة من 10 إلى 16 أيلول، بانخفاض بنسبة الإصابات بلغ 18 بالمئة.

وأوضح التقرير، الصادر اليوم الأحد، أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي أجريت في هذا الأسبوع بلغت 17825فحصا، ونسبة الفحوصات الايجابية منها 15.6 بالمئة.

وبلغت عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 59 حالة مقارنة مع 76 خلال الأسبوع السابق.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 2371 حالة، مقارنة مع 2967 حالة خلال الأسبوع السابق، بانخفاض مقداره نحو 20 بالمئة.

وحول ملف التطعيم، بين التقرير أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع، في الجرعة أولى 1345، والجرعة الثانية 1622، والجرعة الثالثة 838، بمجموع 3805 جرعات.

وبلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4823361 بنسبة حوالى 75.4 بالمئة، من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، وفي الجرعة الثانية 4560086 بنسبة 71.3 بالمئة من نفس الفئة المستهدفة، وبلغ المجموع الكلي للجرعة الثالثة 678795 جرعة.

وحول التطعيم في الفئة العمرية 12-17 سنة، بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 238822، بنسبة 25 بالمئة ، والجرعة ثانية 203792 شخصا بنسبة 20 بالمئة من أفراد هذه الفئة، أما التطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة، فبلغ للجرعة الأولى 346، وللجرعة الثانية 258 شخصا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة