فيصل الفايز يطالب بمحاسبة الجهات المتسببة بانهيار عمارة اللويبدة

عمّان 18 أيلول (بترا)- طالب رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز بالوقوف على اسباب انهيار عمارة جبل اللوبيدة ومحاسبة الجهات المتسببة بالحادث.

ودعا الفايز في بيان اليوم الأحد امانة عمان والجهات المعنية في كافة المحافظات الى تشكيل لجان مختصة من القطاعين العام والخاص للوقوف على مدى مأمونية الابنية القديمة ومعالجة اي اختلالات بها.

كما دعا الى التشدد في منح رخص البناء، ووقف التجاوزات، وعدم منح رخص بناء الا بوجود مكتب إشراف هندسي يكون المسؤول عن عملية البناء ووفق المواصفات والشروط اللازمة، التي تضمن امان التنفيذ وتراعي التغيرات الطبيعية والمناخية .

وقال، ان الذين قضوا في حادثة العمارة هم شهداء وطن، داعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم اسرهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين.