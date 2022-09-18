تخوفاً من الشغب.. تعليق دوام 5 مدارس بمنطقة شفا بدران اليوم الأحد

اعلن الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة تعليق دوام مدارس في منطقة شفا بدران اليوم الأحد.

وقال المساعفة لقناة “المملكة”، إنه تقرر تعليق هذه المدارس بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

وأشار إلى أن المدارس التي تقرر تعليق الدوام فيها هي مدرسة شفا بدران الأساسية، وسيف الدولة الصناعية، وسيف الدولة الثانوية.

وقالت مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، نوال أبو ردن، إنه جرى تعليق مدرستين خاصتين؛ وهما مدرسة المبادئ العلمية، الملاصقة لمدرسة سيف الدولة، حيث إنه ما يسري على المدارس الحكومية يسري على المدارس الخاصة.

وأضافت أن المدرسة الخاصة الأخرى هي أكاديمية ريماس الدولية، التي تقع قرب أحداث شغب في المنطقة.

وأشارت إلى أنه جرى تعليق هذه المدارس بالتنسيق مع الحاكم الإداري، موضحة أن “هذه المدارس ستتحول للدوام عن بعد (أونلاين)”.