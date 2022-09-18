ما زالوا سجناء منذ 5 أعوام.. أسماء 40 معتقلاً من كبار الدعاة والعلماء والمفكرين الذين طالتهم حملة إبن سلمان عام 2017
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الفلسطيني في وطنه علامةُ وجودٍ وثباته نصرٌ موعود
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