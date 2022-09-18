الجيش النائم.. سرقة 3 بنادق ليلاً من قاعدة عسكرية للعدو في النقب

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأحد، عن حادثة خطيرة وقعت خلال الأسبوع الماضي في قاعدة “شبتا” العسكرية الإسرائيلية في النقب المحتل.

وذكرت الصحيفة، أن “مجهولين تمكنوا من اقتحام القاعدة العسكرية والاستيلاء على ثلاث بنادق من الجنود المشاركين في دورة ضباط في سلاح المدفعية وهم نائمون”.

وعلى إثر ذلك، بدأت الشرطة العسكرية الإسرائيلية بالتحقيق في ملابسات الحادث، كما تقرر منعهم من المشاركة في دورة الضباط بادعاء أنهم غير مؤهلين لتولي المسئولية عن مئات الجنود في المستقبل، بحسب الصحيفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها قواعد عسكرية إسرائيلية للسرقة في النقب المحتل، حيث ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أن كتيبة كاملة من الجيش وعدة سرايا أخرى أُجبرت على حراسة القواعد والمعدات العسكرية التابعة للجيش في النقب، خشية تعرضها للسرقة من قبل الشبان الفلسطينيين البدو.