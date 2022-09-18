اعتقال مسؤول سابق بحوزته كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخصية كانت تشغل احد مواقع المسؤولية، بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (كبتاجون).
ويجري التحقيق مع الشخصية بعد ضبطه بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.
وما زالت الشخصية موقوفة لدى الاجهزة الأمنية.
على بوابات الترقب والانتظار، تسبقنا آيات اللهفة واسراب الحنين وباقات الورود وترانيم الأعياد،... إقرأ المقال
القت الأجهزة الأمنية القبض على شخصية كانت تشغل احد مواقع المسؤولية، بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (كبتاجون).
ويجري التحقيق مع الشخصية بعد ضبطه بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.
وما زالت الشخصية موقوفة لدى الاجهزة الأمنية.
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