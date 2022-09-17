ظهور خامنئي اليوم بعد شائعات تدهور صحته وخضوعه لعملية جراحية

ظهر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، في حسينية في العاصمة الإيرانية طهران، بعد يوم من تقارير أمريكية تحدثت عن أنه يعاني من المرض وتدهور صحته أخيرا حيث يمكث بالفراش تحت ملاحظة الأطباء.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للمرشد علي خامنئي في حسينية في العاصمة الإيرانية طهران، مشيرةً إلى مناسبة “حلول الأربعين لاستشهاد الإمام الحسين، حيث أُقيمت مراسم العزاء لجمع من الهيئات الطالبية من مختلف أنحاء البلاد في حسينية الإمام الخميني، بحضور قائد الثورة، الإمام الخامنئي”.

وقال خامنئي، خلال كلمة له، إن “مسيرة أربعينية الإمام الحسين معجزة إلاهية عظيمة وكانت الأكبر والأبهى على مر التاريخ هذا العام”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد نقلت عن 4 مصادر مطلعة، قولهم إن “المرشد الإيراني ألغى جميع نشاطاته العلنية الأسبوع الماضي، بسبب مرضه الخطير، وهو يستريح الآن في الفراش تحت مراقبة فريق من الأطباء”.

وزعم أحد المصادر أن “خامنئي البالغ 83 عاما، خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي، بسبب انسداد في الأمعاء، بعدما عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع بدرجة الحرارة”.

وحسب المصادر: “يخضع علي خامنئي حاليا للمراقبة الطبية على مدار الساعة، حيث اعتبرت حالته الأسبوع الماضي حرجة”، لكنها تحسنت وهو يستريح حاليا في الفراش، لكن الأطباء ظلوا قلقين بشأن وضعه الصحي.