القائد المظفر حسن نصر الله يرحب ببيان حركة حماس إزاء إعادة ترتيب وتعزيز العلاقات مع سوريا ويعتبره جديراً بالاحترام/ فيديو
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جرينتش+2 02:05
خشية رد فعل حزب الله.. الجيش الإسرائيلي طلب من حكومته إصدار بيان حول إستخراج الغاز من حقل كاريش
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