الكشف عن فحوى رسالة من إسرائيل للسلطة توبخها على تقاعسها عن ملاحقة المقاومين في نابلس وجنين/ فيديو

كشفت القناة العبرية 12، اليوم السبت، عن فحوى “رسالة تهديد شديدة اللهجة” وجهتها سلطات اعدو الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية، في ظل تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة واتهامها لها بعدم القدرة على السيطرة.

وقال نير دفوري، المراسل العسكري للقناة العبرية إن “إسرائيل” نقلت للسلطة خلال الأيام الماضية رسالة شديدة اللهجة تطالبها ببدء العمل بفعالية في “مناطق السلطة” خصوصا في نابلس وجنين؛ لملاحقة المقاومين في أقرب وقت ممكن، وإلا فأنها ستضطر للعمل بقوة وتكثيف الاقتحامات والاعتقالات.

ووفق دفوري، فإن ما يقلق إسرائيل، هو اتساع رقعة العمليات ووصولها إلى مناطق أخرى.

وأضاف أن جيش الاحتلال “سيضطر إلى تعزيز الحماية حول جميع المستوطنات والمفترقات والطرق الرئيسة”.

وأشار إلى أن المعضلة الرئيسة امام أجهزة الاحتلال الأمنية، هي ضعف فعالية العمليات العسكرية الإسرائيلية، والإدراك بأن تأثيرها سيكون مرحليا، وسينتهي مفعوله بعد فترة زمنية قصيرة.

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القناة "14" العبرية: توتر متصاعد داخل أجهزة السلطة الفلسطينية، وضباط يرفضون تنفيذ أوامر التنسيق الأمني مع تزايد الفساد والتناحر الداخلي.

ترجمة خاصة "شهاب" pic.twitter.com/l7Cqpm3CBo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 15, 2022